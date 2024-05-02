«Низость и подлость»: в МВФ обвинили США в срыве встречи минфинов БРИКС Можин: главы Минфина и ЦБ РФ не приехали на встречи МВФ и ВБ из-за невыдачи виз

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США сорвали встречу заместителей министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС, не выдав визы представителям российской стороны, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. По его словам, главы делегации Министерства финансов и Банка России не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он назвал действия США низкими и подлыми.

Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств. <...> Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана, — сказал он.

Как рассказал Можин, посольство США в Москве уведомило о готовности оформить визы лишь в момент, когда командировки были отменены, а конференция началась без участия России. По его словам, российская сторона никогда бы не поступила подобным образом по отношению к странам Запада.

Можин ранее заявил, что Международный валютный фонд, оказывая финансовую поддержку Украине, напрямую занимается спонсированием терроризма. По его словам, из-за помощи Киеву прироста средств в спецучреждении ООН не происходит.