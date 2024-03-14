«Низкое качество»: в Кремле ответили на колонку вдовы Навального в газете Песков заявил, что в Кремле не читали колонку Юлии Навальной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Навальный Алексей и Юлия

В Кремле не ознакомились с колонкой вдовы оппозиционера Алексея Навального Юлии в американской газете The Washington Post, в которой она призвала не признавать итоги президентской гонки в России, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что бывают случаи, когда уважаемые издания публикуют низкокачественные материалы, передает РИА Новости,

Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы. Нет, мы не читаем такие материалы, — сказал Песков.

Ранее действующий президент России Владимир Путин в преддверии выборов записал видеообращение к россиянам. Он призвал их принять участие в голосовании. Российский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо подтвердить сплоченность. По его словам, единственным источником власти в стране является народ. Глава государства также напомнил, что выборы в России проводятся уже в восьмой раз. По его словам, это доказывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства.

Путин уточнил, что избирательные участки будут открыты в каждом населенном пункте страны. По его информации, голосовать будут и бойцы, находящиеся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они подают пример всем гражданам России.