«Никто никакие организации возрождать не собирается»: Песков о пионерии Песков заявил, что у Кремля нет планов возрождать пионерию

Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

В стране создаётся неформальное общественное движение школьников и молодых людей, а не какие-то конкретные организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что у Кремля нет планов возрождать пионерию, а детей не будут ни к чему принуждать.

В последние дни очень много было вопросов и ко мне, и к моим коллегам о возрождении так называемой новой пионерии и так далее. Нет, никто никакие пионерии, никто никакие организации возрождать не собирается, — заявил Песков.

Комментируя внесение в Думу законопроекта о российском движении детей и молодежи «Большая перемена», он заявил, что за этим стоит идея создать движение, с которым уже все нынешние организации могут солидаризироваться и под зонтиком которого они могут действовать.

Никто ничего здесь детям не собирается навязывать. Речь идет о том, что именно генераторами идей и видения того, как будет жить это движение, будут сами дети, — резюмировал он.

Сегодня утром группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Целями движения станут содействие государственной политике в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации детей, организации досуга, создание возможностей развития и самореализации, а также подготовка к полноценной жизни в обществе.

Ранее депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных предположил, что идея создать в России юношеcкую организацию, которая станет аналогом пионеров советских времён, обречена на провал. По его словам, приверженцы коммуниcтической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувстве ноcтальгии.