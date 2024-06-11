«Никто не простит»: Цеков о передаче Киеву €1,5 млрд доходов от активов РФ Сенатор Цеков: Европа сильно пожалеет о передаче Украине доходов от активов РФ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Европа сильно пожалеет, если передаст Киеву €1,5 млрд доходов от российских активов, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор уточнил, что в будущем странам Запада придется вернуть все эти денежные средства. По его словам, «такого хамства никто не простит».

Я даже предложу им завести отдельную папочку и записывать все российское, что они отдают кому бы то ни было. В будущем все это им придется нам возвращать и терять что-то свое, время для этого придет. Если придет не сегодня, то придет завтра, послезавтра. Но то, что подобного хамства им никто не простит, я абсолютно убежден, — пояснил Цеков.

Сенатор отметил, что переданные Украине деньги с российских активов не будут потрачены на оборону, их просто разворуют. По мнению Цекова, другие страны в ответ на подобные действия Евросоюза просто откажутся от сотрудничества.

Другие страны, увидев, как поступает ЕС, могут отказаться сотрудничать с ним и держать в Европе свои деньги. Потому что они поймут, что их деньги тоже могут украсть, как украли у России, — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Франция и США намерены добиваться передачи Украине доходов от замороженных в западных странах российских активов. Документ был принят по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце.