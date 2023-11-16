«Никому не советую»: в Госдуме о планах Киева вернуть гражданские авиарейсы Депутат Журавлев: Украина может открыть гражданский аэропорт только в теории

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев способен открыть гражданский аэропорт на территории страны только в теории, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он не исключил, что соответствующие планы главы офиса президента Украины Андрея Ермака объясняются наличием у ВСУ достаточного количества средств ПВО, а также крупной территорией страны.

Даже в ее нынешнем состоянии Украина — огромная страна, одна из крупнейших в Европе, и контролировать все небо над ней крайне сложно. ВКС РФ, безусловно, господствуют в воздухе, но у ВСУ еще вполне достаточно средств ПВО. Военные аэродромы вполне успешно функционируют, несмотря на наши серьезные удары по этой украинской инфраструктуре, поэтому теоретически, конечно, могут быть открыты и гражданские, — добавил Журавлев.

Накануне Ермак, выступая в США, не исключил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть аэропорт для гражданских бортов, по его словам, этот вопрос обсуждается властями страны с союзниками. Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Ермак рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену об острой нужде в усилении системы ПВО. По его словам, средства нужны для защиты ключевых объектов критической инфраструктуры, а также маршрутов зернового коридора.

Также глава офиса украинского президента во время визита в Вашингтон пообещал поворотный момент в конфликте с Россией в следующем году. По его словам, ВСУ будут продолжать наступление. Однако вместе с этим со стороны Запада потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву.

Перед этим Ермак говорил, что конфликт на Украине близок к завершению. Он сравнил происходящее с забегом на дистанцию 100 метров, отметив, что Украине осталось пробежать последние 30.