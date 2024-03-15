Блогер Соболев расплакался после исключения из списка иноагентов Николая Соболева исключили из списка иностранных агентов и он расплакался

Фото: t.me/sobolevtam

Николай Соболев

Блогера Николая Соболева исключили из списка иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста. Еще 6 марта Соболев приостановил работу своего канала на YouTube из-за законодательных изменений, запрещающих закупать рекламное время у иноагентов.

Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключен Н.Ю. Соболев, — сообщили в Минюсте.

Блогер сначала не поверил, что именно его исключили из списка Минюста. После того, как информация подтвердилась, и его однофамильцев в реестре не нашлось, он выложил в Telegram видео, на котором молча плачет.

Также из списка был исключен журналист Денис Константинов (Волин) — главный редактор информационного агентства «Орловские новости». Он оказался в списке иноагентов в мае 2022 года.