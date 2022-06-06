«Никого не жду»: Лавров об очных контактах со странами НАТО Лавров рассказал, что российские власти не планируют очных контактов с представителями стран НАТО

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Российские власти в ближайшее время не планируют очных контактов с представителями стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, причины введённых против него ограничений на днях обсуждались в печати Сербии и других балканских стран.

Приглашений у меня от других стран, от тех, которые входят в НАТО, на данный момент нет. Я тоже никого не жду в Москве, — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД назвал немыслимой ситуацию с закрытием неба для его самолета Болгарией, Черногорией и Северной Македонией. По его словам, страны ЕС и НАТО таким образом лишили Сербию права проводить суверенную внешнюю политику и заблокировали международную деятельность Сербии на российском направлении.