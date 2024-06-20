«Никого не просим»: Путин высказался о помощи КНДР в СВО Путин: Россия ни у кого не просит помощи в проведении СВО

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин

Россия не просила КНДР о помощи в конфликте с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, заключенный между странами оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту. Также Путин указал, что положения о взаимной обороне действуют в случае военной агрессии.

По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал, — заявил Путин.

Ранее сегодня, 20 июня, Путин заявил, что российские власти рассчитывают, что заключенный с Корейской Народно-Демократической Республикой договор о сотрудничестве станет фактором, который будет сдерживать кризис на полуострове. Кроме того, Путин заявил, что Россия не исключает поставок оружия КНДР. По словам российского лидера, Запад будет гадать, где в конечном итоге окажется это оружие. При этом Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы, резюмировал российский лидер.

В свою очередь начальник управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что договор между РФ и КНДР угрожает республике. По его мнению, помощь Пхеньяну отрицательно повлияет на отношения между Москвой и Сеулом.