Ушаков ответил на отказ Зеленского говорить с Путиным цитатой Джеймса Бонда Ушаков — об отказе Зеленского говорить с Путиным: никогда не говори никогда

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ главы Украины Владимира Зеленского говорить с Владимиром Путиным. Он вспомнил фразу «Никогда не говори никогда» из одноименного фильма об агенте Джеймсе Бонде, передает РИА Новости.

Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «Никогда не говори никогда», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что диалог сторон зависит от хода спецоперации. По его словам, если Россия достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, если этого пожелают его западные партнеры. По его мнению, Зеленский может как легко запретить себе общаться с Россией, так легко и разрешить, в зависимости от ситуации