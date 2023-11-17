«Никогда не была мажором»: Песков о жизни своей дочери во Франции Песков сообщил, что его дочь Елизавета ведет скромную жизнь во Франции

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Дмитрий Песков и его дочь Елизавета

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» сообщил, что его дочь Елизавета ведет скромную жизнь во Франции. По его словам, она никогда не была мажором. Песков добавил, что обучение дочери проходило в непростых условиях, а сама девушка живет буквально по-спартански.

У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба, не только в России, она училась еще и во Франции, и она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях, и, собственно, никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя, и слава Богу, что сейчас устаканилось и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой, — сказал Песков.

16 сентября стало известно, что Елизавета Пескова выходит замуж. Ее избранником стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов.

Ранее она также раскритиковала золотую молодежь, живущую за счет обеспеченных родителей. По ее словам, в Европе это выражение утратило актуальность. Она общалась со многими европейцами, после чего пришла к выводу, что деление на разные социальные группы не так сильно выражено в странах ЕС. Также девушка отметила, что сама родилась в богатой семье, но ее никто не баловал.