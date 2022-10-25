«Никакого шанса!»: сенатор призвала россиян дать отпор врагу в соцсетях Сенатор Ковитиди призвала россиян дать отпор Западу в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале призвала россиян занять активную гражданскую позицию и дать врагу отпор в социальных сетях. По ее словам, «англо-американцы» хотят уничтожить «Русский мир» с помощью Украины, уделяя большое внимание идеологической составляющей в этой борьбе, поэтому России сейчас расслабляться нельзя, пишет «ПолитЭксперт».

Хозяева Украины уделают серьезное внимание идеологической составляющей в объявленной ими войне Русскому миру. ... Необходимо понимать, что не только Россия как сердце Русского мира, а весь Русский мир хотят уничтожить англо-американцы руками Украины и зарубежных наемников. Расслабляться нам сейчас никак нельзя. Не даем врагу никакого шанса! — отметила сенатор.

Ковитиди также напомнила, что в военных ведомствах НАТО был разработан опросник военнопленных, который является одним из инструментов давления на сознание российских бойцов.

Ольга Ковитиди ранее заявила, что Google заблокировал канал Совета Федерации на YouTube, так как на Западе боятся правды, которая там озвучивалась. По ее словам, это решение лишь одно из проявлений информационной войны против России, которая ведется при помощи интернет-гигантов. Сенатор добавила, что если канал заблокировали, это значит, что Совфед хорошо работает.