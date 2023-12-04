«Никаких социальных показателей»: Милонов о праве женщин на аборты Милонов поддержал право женщин на аборты при изнасиловании или угрозе жизни

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Женщины имеют право на аборт в случае, если речь идет об изнасиловании или есть угроза для жизни матери, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. При этом депутат подчеркнул, что сам как православный человек не одобряет любое прерывание беременности, поскольку считает это убийством человека.

Милонов пояснил, что в случае беременности жертвы изнасилования ребенок наследует только половину генов насильника, другая половина — от самой женщины. Поэтому не факт, что ребенок вырастет плохим человеком, пришел к выводу депутат. По его мнению, убивать ребенка из-за того, что его отец негодяй, «так себе история». Однако в таком случае женщине нужно дать возможность самой принять решение, чтобы «разрезать ножницами маленького человека, который находится в ее животе».

[Спикер Совета Федерации Валентина] Матвиенко грамотно сформулировала, и я поддерживаю сужение. Она говорит: делать аборт по медицинским показателям или изнасилование. Никаких социальных показателей, никакого желания быть не должно. Хотите социальные показатели? Значит, прежде чем трусы снимать, надевайте презервативы, — заключил он.

Ранее Матвиенко высказала мнение, что российское государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. Она напомнила, что у России есть опыт в этом вопросе, который закончился негативными последствиями — появление нелегального рынка соответствующих услуг привело к росту смертности среди женщин из-за небезопасности подпольных абортов. Как подчеркнула спикер Совфеда, Россия должна добиться того, чтобы аборты проводили лишь в случае беременности женщины из-за изнасилования или по медицинским показаниям.