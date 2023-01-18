«Никаких обвалов не ожидается»: Путин о работе Обуховского завода после СВО Путин заявил, что Обуховский завод в Петербурге не останется без заказов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО »Алмаз-Антей« - Обуховский завод

Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге Обуховский завод, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», и побеседовал с рабочими предприятия. По словам главы государства, даже после окончания СВО продукция предприятия будет по-прежнему востребована.

Не мог не побывать, конечно, на предприятиях Петербурга, которые производят нужную для страны всегда, а сегодня в особенности, оборонную продукцию. Заводу 160 лет в этом году исполняется. Одно из ведущих, крупнейших наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом. <…> Концерн производит востребованную продукцию.<…> Никаких обвалов не ожидается, тем более, вся техника, эта большого цикла, все контракты, договоры заключены, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что вопрос об отсрочке от срочной службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены, и напомнил, что сотрудники «оборонки» не подпали под частичную мобилизацию.