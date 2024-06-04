«Никаких иммунитетов»: Песков указал на законную цель ВС России Песков: иностранные инструкторы ВСУ не имеют иммунитета от ударов ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Иностранные инструкторы, занимающиеся обучением солдат Вооруженных сил Украины, не имеют никаких иммунитетов от ударов ВС России, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, не имеет значения также, из какой страны эти инструкторы, передает РИА Новости.

У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские, — подчеркнул Песков.

Ранее колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение главы Франции Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину. По словам журналиста, такой шаг был бы удобной возможностью унизить «агрессивного противника России».

Хокстадер подчеркнул, что действия Макрона слишком рискованны. Их не одобряет французская общественность, которая понимает, что это может кончиться гибелью военных.

Также председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что идея Франции отправить инструкторов на Украину объясняется желанием легализовать присутствие своих солдат в стране. В зоне спецоперации уже находится огромное количество французских наемников, констатировал он.