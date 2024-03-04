«Никакие радости не чужды»: Медведев рассказал о своих увлечениях Медведев заявил, что в свободное время любит встречаться с друзьями и читать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред комитета Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никакие человеческие радости ему не чужды, отвечая на вопрос о собственных увлечениях в ходе флагманского просветительского марафона «Знание. Первые». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в жизни еще остались простые способы получить удовольствие, такие как чтение книг.

Я люблю встречаться с друзьями, сходить в кино или посмотреть фильм, сходить на рыбалку. На самом деле никакие человеческие увлечения мне не чужды, — заявил Медведев.

Он отметил, что встреча с друзьями всегда является большой радостью для него, так как это происходит не очень часто. Однако остаются и простые увлечения, подчеркнул Медведев, вроде литературы и кино.

Например, почитать книгу. Это еще, слава богу, не ушло из нашей жизни, и огромное количество интересной литературы публикуется. Кинематограф сделал колоссальный шаг вперед, — заявил политик.

Медведев сделал акцент на российском кинематографе, который, по его мнению, тоже совершил качественное развитие за последние годы. Зампред Совбеза сравнил отечественные картины, снятые в 90-е годы, с сегодняшними проектами, отметив, что это «две большие разницы».

Также в ходе выступления на форуме Медведев допустил, что искусственный интеллект может поработить человечество. По его словам, нейросети уже проникли во многие сферы человеческой жизни и их развитие происходит в очень быстром темпе.