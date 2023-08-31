«Никакая она не Велико»: в СФ назвали Британию мелкой и злобной страной Сенатор Цеков: Великобритания становится мелкой и не особо влиятельной страной

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

С тех пор как в Лондоне стали уделять большое внимание конфликту на Украине и строить козни другим государствам, можно постепенно отказываться от термина «Великобритания», заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, она «уже не Велико, а просто Британия» и становится мелкой, не особо влиятельной страной.

Я согласен со многими нашими политиками, политологами, которые в принципе отказались от термина «Великобритания». Никакая она уже не Велико, а просто Британия, которая строит козни различным государствам, много внимания уделяет конфликту на Украине и конфликту с Россией. Британия становится мелкой, не особо влиятельной страной, но при этом очень злобной по отношению к России, — считает Цеков.

Сенатор добавил, что все поддерживающие Украину британские политики уйдут в небытие, а через некоторое время на них особо не будут обращать внимание.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку 31 августа. Он возглавлял военное ведомство четыре года и запомнился активной поддержкой Украины. При нем Лондон снабжал Киев различным вооружением, в частности, танками Challenger 2 и бронебойными боеприпасами с обедненным ураном.

Военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что отставка Уоллеса никак не отразится на ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку у Запада есть устоявшиеся позиция по этому конфликту. По его словам, Британия продолжит поставлять Киеву оружие, ракеты, советников и инструкторов.