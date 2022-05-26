«Ничего страшного»: Путин об эмиграции российских IT-специалистов Путин заявил, что не видит ничего страшного в переезде российских IT-специалистов в Армению

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не видит ничего страшного в том, что часть российских программистов переехала в Ереван, об этом он заявил в ходе выступления на Первом Евразийском экономическом форуме. Для оставшихся в стране IT-специалистов правительство предлагает новые льготы, в частности, в виде сниженной ставки по ипотеке.

Во время форума армянский премьер Никол Пашинян отметил, что в страну приезжает много иностранных IT-специалистов, для которых создаются необходимые условия. Он предложил укреплять сотрудничество и развивать интеграционные процессы в данной сфере в рамках Евразийского экономического союза.

Не вижу ничего страшного в том, что в Армению переехала часть IT-специалистов из России. И пусть работают, — ответил Путин.

Глава государства подчеркнул, что отъезд специалистов из России — это вызов, который даёт понять, что в стране необходимо создавать лучшие условия для тех, кто уезжать не стал. Он отметил, что Россия начала концентрировать свои экономические, финансовые и административные ресурсы на прорывных направлениях.

Ранее Путин заявил, что санкции делают Россию сильнее, они дают возможность сызнова наладить экономику и наносят ущерб тем, кто их ввёл.

В то же время в середине мая сообщалось, что журналисты делового издания Calcalist взяли интервью у генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа, в котором тот рассказал о желании перевезти своих работников в Тель-Авив. По словам инсайдеров, Волож обратился к израильскому премьер-министру Нафтали Беннету, для того чтобы добиться послаблений для российских специалистов с трудоустройством в другой стране.

В дальнейшем компания опровергла планы о перевозе сотрудников в Израиль, однако в четверг появились сообщения, что власти этой ближневосточной страны активно готовятся принять сотрудников IT-компании.