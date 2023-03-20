«Ничего общего с правосудием»: Небензя оценил деятельность МУС Постпред России при ООН Небензя заявил, что МУС игнорирует преступления Запада

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Международный уголовный суд (МУС) игнорирует преступления Запада, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По мнению дипломата, приоритеты суда не имеют ничего общего с правосудием, передает ТАСС.

Международный уголовный суд имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке. Однако он не сделал ничего, чтобы привлечь виновных к ответственности. Год за годом доклады МУС становились все короче, пока полностью не исчезли, — сказал Небензя.

По его словам, подобная ситуация является результатом «инновационной политики» прокурора Карима Хана. Как заявил Небензя, тот решил отказаться от приоритетности данных расследований и «других преступлений с участием Запада».

Этот шаг прекрасно иллюстрирует настоящие приоритеты МУС, которые не имеют ничего общего с правосудием, — резюмировал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда. Их подозревают в заведомо незаконном заключении под стражу, а также в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.