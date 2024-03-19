«Ничего не смущало»: Захарова о преждевременной реакции Запада на выборы Захарова: реакция Запада на выборы президента России была прописана в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада сформировали свою реакцию насчет президентских выборов в России и их результатов еще в 2023 году, заявила в эфире телеканала «Соловьев Live» представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что такая ситуация говорит об объединении россиян вокруг президента, чему во многом поспособствовала «агрессия, развернутая западными странами». Дипломат отметила, что западные политики пытались представить выборы в России в качестве «чего-то нелегитимного».

Реакция была прописана еще за несколько месяцев до этого (до выборов. — NEWS.ru), где-то в конце 2023 года. <...> Их ничего не смущало, даже то, что еще люди не выдвигались на них, они уже их комментировали, — сказала она.

Захарова уточнила, что США не первыми дают реакцию на подобные события. Для этого они просят сначала другие страны прокомментировать ситуацию, и, как правило, тем государствам, «кого США не уважают вообще». По ее словам, так США относятся к Германии.

Видимо, больше всех не любят Штаты именно Германию по каким-то своим особым причинам, потому что они все время именно из Берлина делают такого полезного идиота, — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не признают и не будут признавать легитимность и итоги президентских выборов в России на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласна с оглашенной США оценкой президентских выборов в стране и не готова к ней прислушиваться. Он назвал США глубоко вовлеченной в украинский конфликт страной, которая «де-факто воюет» с Россией.