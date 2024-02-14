«Ни шиша не показывают»: Путин раскритиковал медицинские тест-системы Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий раскритиковал медицинские тест-системы, заявив, что они «ни шиша не показывают». Российский лидер отметил, что сейчас они применяются на практике, но работают плохо, и призвал научное сообщество их совершенствовать. Глава государства также попросил объяснений у директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, но остался недоволен его «обтекаемым» ответом. Расшифровка заседания опубликована на сайте Кремля.

У человека есть температура, и явно он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы? Я понимаю, что такие наиболее противные, опасные инфекции, там, ковид, грипп, еще что-то показывают, пять-шесть-восемь. А их сколько — таких инфекций? Более 100, а ничего другого не показывают, — заявил президент.

При этом российский лидер отметил, что в российской армии сейчас лечат лучше, чем в советской, и вспомнил анекдот времен СССР. Закончив шутку, глава государства обратился к Акимкину с вопросом: «Как быть, что делать?» Тот заверил, что в России есть достаточное количество тест-систем ко всем инфекциям.

Конечно, если мы обращаемся к врачу, он должен быть квалифицированным специалистом и, соответственно, поставить диагноз по симптомам, а [потом] назначить уже дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем, лабораторных тестов, — рассказал специалист.

Глава государства назвал ответ Акимкина обтекаемым и призвал совершенствовать тест-системы в России. По его словам, особенно остро этот вопрос стоит в первичном звене здравоохранения в сельской местности.

Не как в Советской армии: таблетку — так пополам, а конкретно что-то для конкретного человека. Ну правда, есть над чем работать, — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что принцип работы системы здравоохранения в России в обозримом будущем нужно изменить. Глава государства заявил, что все больницы и клиники должны быть ориентированы на сбережение здоровья граждан.