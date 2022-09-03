«Ни одной державе и не снилось»: Кадыров о военном потенциале России Кадыров: Россия обладает таким арсеналом оружия, что «ни одной державе и не снилось»

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Россия обладает настолько большим потенциалом вооружения, что «ни одной державе и не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, сказав, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) опережает другие страны, являясь «беспрекословным лидером» на мировой арене.

Наши оппоненты хоть и не видят, но чувствуют весь мощнейший потенциал сферы обороны России, ее военной силы. Каждая недружественная страна, нравится ей или не нравится, но вынуждена с этим считаться, — заявил Кадыров.

Чеченский глава предостерег Запад от «задиристых» рекламных акций по снабжению Киева иностранным вооружением. Кадыров считает, что если бы ВС РФ применили бы малый процент мощностей российского ВПК, то украинские солдаты давно были бы повержены.

Если бы мы хотели применить в ходе специальной военной операции даже малый процент из мощи российского ВПК, то все бандеровское мракобесье вместе с собранным по миру обозом хваленого оружия и боезапасов давно бы гнило в земле, — отметил Кадыров.

Ранее обозреватель Чарли Гао рассказал, что НАТО следует опасаться российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». По его мнению, ЗРК способен противостоять высокоточным управляемым боеприпасам и другим новым угрозам Североатлантического альянса.