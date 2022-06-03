«Ни о чем»: Путин об объеме экспорта украинской пшеницы Путин заявил, что доля украинского зерна на глобальном рынке продовольствия составляет 0,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пшеница

Президент России Владимир Путин оценил украинскую долю экспорта пшеницы на мировом рынке продовольствия. В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер подсчитал, что на текущий момент Киев ежегодно экспортирует около 20 млн тонн зерна, что составляет около 2,5% на глобальном рынке зерновых культур. По словам Путина, пшеница насчитывает около 20% от общего объема продовольствия. Глава РФ пришел к умозаключению, что объем экспорта украинской пшеницы составляет 0,5%, а это, по его мнению, «ни о чем».

В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Вот сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн, это 2,5%. В общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, <...> это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы — 0,5%, ни о чем, — заявил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля по 30 июня 2023 года) на территории РФ может вырасти объем экспорта зерновых культур на 50 млн тонн. Путин также отметил, что в этом году Россия будет готова проэкспортировать 37 млн тонн зерна.

До этого Путин заявил о попытке Запада переложить ответственность за кризис на рынке продовольствия на РФ. Он отметил, что проблемы на глобальном рынке продовольствия начались до начала спецоперации РФ на Украине, еще в феврале 2020 года.