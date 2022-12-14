«Ни о чем просить не будем»: МИД России об отношениях с Германией МИД России обвинил Шольца в разрыве сотрудничества в экономике и энергетике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антироссийские высказывания канцлера Германии Олафа Шольца приводят к отчуждению отношений России и ФРГ в сфере экономики и энергетики, говорится в заявлении МИД РФ. В Telegram-канале внешнеполитического ведомства пояснили, что Москва не будет восстанавливать экономические связи с Берлином по окончании спецоперации на Украине. В министерстве пояснили, что Шольц отметился антироссийскими высказываниями на торжественной церемонии по случаю 70-летия Восточного комитета германской экономики.

Упор (со стороны Шольца. — NEWS.ru) был сделан на поддержку киевского режима и рассуждения о том, что после окончания «войны» на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией. Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Олаф Шольц сам отвечает за «затягивание поясов» бизнеса в ущерб его интересам, — говорится в сообщении.

По мнению представителей ведомства, все высказывания Шольца свидетельствуют о кризисе немецких властей в понимании текущей геополитической ситуации.

Видимо, это — пределы мышления нынешних германских властей, — сказано в заявлении.

Ранее Шольц заявил, что продолжит общаться с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи с избирателями в Потсдаме он отметил, что придерживается с ним разных мнений о событиях на Украине, однако только диалог способен наладить ситуацию.