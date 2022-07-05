«Ни нефти, ни газа»: Медведев предсказал будущее Японии Медведев пообещал Японии будущее без нефти и газа из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Япония рискует остаться без российских нефти и газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram. Заявление политика стало ответом на предложение японского премьер-министра Фумио Кисиды, высказавшегося за установку потолка цены на российскую нефть в размере половины от текущей стоимости. Медведев растолковал слова премьера Японии как грядущее сокращение сырья на внутреннем рынке страны.

В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — высказался Медведев.

Ранее Кисида заявил, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) собираются сократить цены на российскую нефть и нефтепродукты вдвое. По его словам, «Группа семи» также хочет создать механизм, благодаря которому остальные страны не смогут покупать сырье из России по стоимости, превышающей введенное ограничение.

До этого агентство Reuters сообщило, что лидеры «Большой семерки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По их заверениям, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.