«А если Финляндию отрежем?»: в Совфеде вынесли предупреждение Хельсинки Сенатор Джабаров назвал «бреднями» идею отрезать Калининград от России

Фото: council.gov.ru

Владимир Джабаров

Первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru назвал глупостью предложение финского политика Мики Аалтолы лишить Россию доступа к Калининграду. Он предупредил, что никто не встанет на защиту Финляндии в случае противостояния с РФ.

Я читаю бредни этого кандидата в Европарламент, он не понимает, что говорит. Что значит отрезать Калининград от России? А если мы Финляндию отрежем? Они же пользуются каким-то каналом на нашей территории. Вот мы возьмем и запретим им пользоваться этим каналом, как они себя будут чувствовать? — возмутился сенатор.

Он задался вопросом, призывает ли финский политик к войне. Джабаров предупредил, что Россия вступит в противостояние со всеми силами, которые попытаются осуществить блокаду Калининграда. Сенатор обратил внимание, что «к таким глупостям» призывают страны, либо только вступившие в НАТО, либо недавно бывшие нейтральными.

Ни армии нормальной нет, ни потенциала. Они рассчитывают, что американцы будут их защищать за все их бредни. Стыдно читать такие глупости. Никто не встанет на защиту Финляндии, никакая Америка. Американцы даже думать об этом не будут, — предупредил Джабаров.

Ранее Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.