Нежелательным лицам запретят быть учредителями НКО в России

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Лицам, включенным в список нежелательных иностранных или международных организаций, запретят быть учредителями некоммерческих организаций (НКО) в России, говорится в законопроекте, принятом Госдумой во втором и третьем чтениях. По данным РИА Новости, данный законопроект также запрещает религиозным деятелям выходить из состава организаций, так как это может привести к их расколу.

Одним из авторов поправок выступила депутат Госдумы Ольга Занко. Она подчеркнула, что изначальная версия документа предусматривала возможность выхода учредителей религиозных организаций из их состава. Однако авторы решили отказаться от данного положения после консультации с РПЦ.

После обсуждения с Правовым управлением Московской Патриархии мы приняли решение отказаться от такого положения, так как свободный выход из состава учредителей может привести к расколу или ликвидации религиозных организаций, — объяснила она.

В свою очередь первый замруководителя «Единой Росси» Дмитрий Вяткин заявил, что запрет учреждать НКО для нежелательных лиц позволит ограничить иностранное вмешательство в жизнь страны, сообщается на сайте партии. Отмечается, что в новый законопроект включены и другие положения, связанные с добровольным входом и выходом из состава НКО.

Как сообщалось ранее, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил взыскать с России более €24 тысяч компенсации. Поводом для этого послужил отказ властей России регистрировать НКО «Зона права» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).