«Нежелание слышать»: Песков оценил реакцию США на интервью Путина Песков назвал искажением контекста реакцию США на интервью Путина

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Реакция Белого дома на интервью президента России Владимира Путина является преднамеренным искажением контекста и нежеланием слышать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет о беседе российского лидера с журналистом Дмитрием Киселевым. В этом интервью Путин ответил на вопросы о санкциях и атаках на Россию, передает ТАСС.

Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом, опять же, ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года, — объяснил Песков.

Представитель президента подчеркнул, что речи о применении Россией ядерного оружия не шло. По его словам, глава государства лишь упомянул причины, которые могут к этому подтолкнуть.

Большое интервью Путина состоялось 13 марта. Российский журналист пояснил, что после двухчасового обращения главы государства возникло много новых вопросов. Среди них — угрозы Запада и их актуальные оценки.

Среди прочего в интервью глава государства признался, что предупреждал бывшего лидера России Бориса Ельцина о своей неготовности баллотироваться в президенты. В частности, он заявил, что масштаб задач, который был поставлен перед ним, просто огромен.