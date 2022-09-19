Песков назвал заявления Польши о репарациях оголтелой русофобией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требования Польши репараций являются оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля считает, что подобные заявления нанесут вред отношениям Варшавы с союзниками.

В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, — сказал Песков.

Он добавил, что подобные заявления вредят престижу страны и существенно осложняют контакты Варшавы с союзниками. Песков добавил, что под последними подразумевает Германию.

Недавно нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало большинство парламентариев. Тогда же приняли поправку к документу, в которой говорится, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации».

В то же время глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны. Политик отметил, что будет рад, когда РФ станет частью цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила.