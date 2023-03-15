«Невозможно слушать»: Захарова оценила речь британца в ООН на русском Захарова раскритиковала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление постпреда Великобритании Фергуса Экерсли в ООН, который на заседании Совета Безопасности заговорил на русском языке. Таким образом британец пытался доказать, что Лондон не продвигает русофобию. Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что выступление Экерсли было невозможно слушать, а также отметила низкий уровень образования у британского представителя.

Это невозможно слушать. Они, видимо, считают, что этот низкий уровень британского образования, который они получили, — что такой же уровень у всех, — сказала Захарова.

14 марта политкоординатор постпредства Великобритании в ООН Фергус Экерсли начал говорить на русском языке в ходе заседания Совета Безопасности. В своей речи он заявил, что британцы не являются русофобами, и напомнил, как две страны сражались бок о бок в двух мировых войнах.

После речи на русском языке он перешел на родной и заявил, что Лондон не хочет, «чтобы Россия потерпела крах», а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.

Ранее на сайте правительства Великобритании появилась публикация, в которой Соединенное Королевство назвало противодействие геополитической угрозе со стороны России главным приоритетом своей новой стратегии во внешней политике и обороне.