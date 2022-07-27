«Невозможно одобрять»: Песков о ситуации в Молдавии Песков заявил, что в Кремле не одобряют действий правительства Молдавии против оппозиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва внимательно следит за действиями властей Молдавии в отношении оппозиции и не может одобрять их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку и политически дистанцироваться от России, одновременно принимая достаточно жесткие меры в отношении оппозиционных сил.

Это невозможно одобрять, потому что это абсолютно противоречит самой идее демократического процесса, демократической конкуренции политических сил, — отметил представитель Кремля.

В июне на площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева прошел крупный антиправительственный митинг сторонников оппозиционной платформы «Новая жизнь». Протестующие потребовали отставки правительства и новых выборов, а также высказали недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство республики уйти в отставку на фоне роста цен. Он отметил, что от инфляции в первую очередь страдают жители Молдавии, указав, что рост цен на продукты продовольствия на территории республики составил 32,5%.