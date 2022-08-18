«Невозможно и не нужно»: Путин о суверенитете в судостроении Путин: Россия должна добиться технологического суверенитета в области судостроения

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Владимир Путин

Россия должна добиться технологического суверенитета в области судостроения, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли. Он отметил, что нет необходимости добиваться полного импортозамещения в этой сфере. По мнению главы государства, РФ должна обладать собственными технологиями «по критическим и значимым позициям судового оборудования».

Поведение западных партнеров демонстрирует нам, что мы должны более активно развивать собственные компетенции судостроения. Но я уже говорил, что все импортозаместить невозможно, да и не нужно это делать. Но добавиться технологического суверенитета по критическим и значимым позициям судового оборудования нужно, — сказал Путин.

24 марта стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2022 году передаст ВМФ России три новейшие подводные лодки. В их числе две атомные «Генералиссимус Суворов», относящиеся к проекту «Борей-А», и «Красноярск» проекта «Ясень-М». Всего ОСК в текущем году будет передано 24 судна и военных корабля.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов также уточнил, что подлодку «Уфа» проекта 636.3 строят на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

Рахманов подчеркнул, что основная часть кораблей и судов относится к категории гражданского судостроения, а 10 единиц — по гособоронзаказу, «часть из которых выходит из ремонта, часть — новострой».