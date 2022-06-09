Песков исключил изоляцию России В Кремле заявили, что попытки изолировать Россию провалятся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изоляция страны, в том числе в технологической сфере, невозможна, сообщает ТАСС. Он добавил, что попытки изолировать РФ со стороны недружественных стран будут безуспешны.

Изоляция России невозможна, несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах. Это у них не получается и не получится, потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия, — заявил Песков.

Он добавил, что ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни в политическом, ни в экономическом плане. По его словам, немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России и которое не получится легко заменить. Кроме того, по окончании действий на Украине с Москвой снова придётся искать контакты.