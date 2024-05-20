Медведев высказался о гибели Раиси Медведев: расследование позволит установить причины крушения вертолета с Раиси

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Цветы и свечи у посольства Ирана в Москве

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. По его словам, которые приводит ТАСС, народ республики понес тяжелую и невосполнимую утрату. Политик уверен, что иранские структуры проведут тщательное расследование трагедии и установят ее причины.

Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося, — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что с глубоким прискорбием воспринял новость о гибели Раиси. Он назвал иранского лидера мудрым и авторитетным политиком, который всю жизнь служил защите национальных интересов страны.

Всегда будем помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения, вносящие значимый вклад в обеспечение региональной и международной безопасности, — отметил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил соболезнования Али Хаменеи в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Он подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.