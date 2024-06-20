«Невиданная скорость»: Захарова про закон об иноагентах в Канаде Захарова: закон об иноагентах в Канаде приняли с невиданной скоростью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ручьев и Артем Федорко

Грузинской оппозиции следует обратить внимание на «невиданную» скорость, с которой в Канаде приняли закон о борьбе с иностранным вмешательством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что вся процедура заняла полтора месяца.

Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью «западным ценностям», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что законопроект содержит такие предложения, как создание реестра иноагентов, ограничение сотрудников посольств, создание аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием. Захарова заявила, что документ представляет собой усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иноагентах FARA.

Это Канада. Западнее <...> не бывает. Цитадель «западных ценностей», — заключила она.

Ранее Белый дом сообщил о планах ввести визовые санкции против Грузии после принятия властями республики закона «О прозрачности иностранного влияния». По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, рестрикции могут быть инициированы Вашингтоном без промедления.