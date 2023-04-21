«Невежество и злоба»: Захарова ответила Вайкуле на слова о сносе памятников Захарова назвала слова Вайкуле о необходимости сносить памятники глупостью и варварством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глупостью назвала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова слова певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам. По мнению дипломата, подобные заявления можно делать только «от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы». Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами, — сообщила представитель МИД.

Захарова также отметила, что говорить, будто «мощнейший и яркий» памятник не имеет художественной ценности, может лишь человек, у которого «полностью атрофировался художественный вкус».

Ранее Лайма Вайкуле высказала мнение, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. По словам артистки, она не понимает, ни зачем они нужны, ни людей, желающих преклонить голову перед ними. Певица также обвинила Россию в «приватизации» дня Победы и русского языка.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в ответ на это заявил, что певица выставляет себя как Иван, не помнящий родства. По его мнению, такой характеристики больше заслуживает творчество певицы, которое вряд ли задержится в народной памяти дольше монументов участникам ВОВ.