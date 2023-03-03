«Невероятное поведение»: Захарова обвинила Блинкена во лжи Захарова: Блинкен соврал, что в диалоге с Лавровым поднималась тема освобождения Уилана

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен соврал, говоря о том, что в диалоге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднималась тема освобождения заключенного в РФ американца Пола Уилана, рассказала в Telegram представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Лавров заявил, что такой вопрос в разговоре не затрагивался.

Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации, — написала Захарова.

Американец Пол Уилан был осужден за шпионаж на 16 лет. Его задержали, когда он пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения ФСБ России.

Накануне Блинкен сообщил, что попросил Лаврова принять предложение Вашингтона по обмену Уилана. По его мнению, озвученный вариант должен устроить российскую сторону. Госсекретарь США выразил озабоченность, что бывший американский пехотинец продолжает отбывать «незаслуженное» наказание в мордовской колонии.