«Была недолго и исчезла»: Медведев назвал Украину Землей Санникова Медведев назвал Украину несуществующей Землей Санникова

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Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину Землей Санникова. В Telegram-канале он написал, что этой страны «на самом деле не существует», а Киев претендует на области, которые ранее входили в состав Российской империи. Таким образом Медведев прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах вернуться к границам 1991 года.

Украинская хунта все время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве, — написал Медведев.

Свой пост он сопроводил фрагментом из советского художественного фильма «Земля Санникова», снятого по мотивам одноименного романа Владимира Обручева.

Земля Санникова — остров, якобы расположенный в Северном Ледовитом океане, о существовании которого впервые в начале XIX века заявил русский купец и путешественник Яков Санников. Позднее ряд исследователей также утверждали, что видели этот остров, но предпринятые в советское время арктические экспедиции его существование так и не подтвердили.

Ранее слова Зеленского о том, что Киев может начать мирные переговоры с Москвой только после выхода ВСУ к границам Украины 1991 года, оценил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, возвращение Украины к указанным рубежам может означать восстановление единого государства, частями которого она и Россия были ранее.