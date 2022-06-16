«Нет такой нормы»: Клишас о получении детьми гражданства РФ в Запорожье Сенатор Клишас: родившиеся в Запорожье после 24 февраля не смогут автоматически получить российское гражданство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети, которые родились на территории Запорожской области после 24 февраля 2022 года (дата начала спецоперации на Украине), не смогут автоматически получить российское гражданство, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, новорожденные не смогут по умолчанию стать гражданами РФ ввиду отсутствия законодательной почвы для этой процедуры.

«Тоже и автоматически» не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос будет нужно, — сообщил сенатор.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что дети, родившиеся в Запорожской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство России. По его словам, такая же практика будет действовать для детей-сирот.