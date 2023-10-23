«Нет шансов»: «Солнцепеки» сожгли опорные пункты ВСУ Минобороны РФ: «Солнцепеки» уничтожили объекты ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, цели украинской армии были поражены в районе населенного пункта Вербовое.

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ежедневно выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций, блиндажей с живой силой и бронетехникой ВСУ, — говорится в сообщении.

Командир огнеметного взвода с позывным Пламя рассказал, что группа пехоты ВСУ до десяти человек укрывалась в блиндажах. По его словам, бойцы ВС РФ в кратчайшие сроки выдвинулись на огневую позицию и нанесли поражение по целям украинской армии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи российских «Солнцепеков» начали применять новые программные решения при выполнении боевых задач. Огнеметчики используют системы привязки к местности при нанесении ударов по позициям ВСУ, что позволяет эффективнее оказывать помощь десантно-штурмовым подразделениям ВС РФ.