«Нет признаков работы над ошибками»: в СФ оценили речь Байдена в конгрессе Сенатор Косачев назвал речь Байдена пафосной и не содержащей работы над ошибками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление президента США Джо Байдена перед палатой представителей и сенатом конгресса с ежегодным посланием «О положении страны» не содержит какой-либо работы над ошибками, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. Он назвал речь американского лидера пафосной, добавив, что она предназначена «для внутреннего пользования». Вместе с тем сенатор вспомнил послание российского президента, добавив, что заметил разительные отличия.

Очередное пафосное послание для внутреннего пользования и никаких признаков работы над ошибками. Впрочем, какие могут быть ошибки у лидера «исключительной нации»? <...> В Москве была представлена адресная и конкретная программа созидания, с цифрами и проектами. В Вашингтоне же звучала очередная демагогия лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса, — отметил Косачев.

Сенатор добавил, что Байден пытался всячески показать, чем его планы отличаются от стратегии республиканцев. При этом Украина была упомянута восемь раз, а Путин шесть. О России говорили исключительно ради призывов к накачке ВСУ новыми вооружениями, считает Косачев.

Ранее сообщалось, что отец погибшего морского пехотинца США Стива Никуи попытался сорвать выступление Байдена в конгрессе. Мужчина выкрикивал: «Ворота Эбби!», имея в виду место, где его сын и еще 12 военнослужащих были убиты перед выводом войск США из Афганистана.