«Нет необходимости»: Новак о снижении добычи нефти Вице-премьер Новак заявил, что снижать добычу нефти в России нет необходимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижать добычу нефти у России нет необходимости, не факт, что это привело бы к увеличению цены на нее, заявил вице-премьер Александр Новак, передаёт РИА Новости. Таким образом он прокомментировал предложение вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна о снижении добычу нефти РФ на фоне санкций на 20-30%.

Я считаю, что в этом нет необходимости, потому что любое снижение добычи может привести к сокращению рабочих мест, консервированию скважин, к меньшему мультипликативному эффекту относительно других отраслей, потому что будет меньше заказ в трубной промышленности, — заявил Новак.

Ранее исполнительный вице-президент нефтесервисной компании NewTech Services Валерий Бессель заявил, что снижение объёмов добычи российской нефти выгодно для страны. Так специалист оценил доклад Международного энергетического агентства, по которому в апреле добыча нефти и конденсата упала на 960 тысяч баррелей в сутки, что стало минимумом для РФ с ноября 2020 года.