«Нет кампанейщины»: Песков высказался о сборе подписей в поддержку Путина Песков назвал личным делом каждого решение поддержать Путина на выборах

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сбор подписей в Москве в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина для участия в выборах

Каждый, кто поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в кандидаты на выборах президента РФ, принимал решение самостоятельно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, поддержка тех или иных кандидатов — личное дело каждого. Он подчеркнул, что в администрации российского лидера нет никакой «кампанейщины».

Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи, — сказал он.

Песков также отметил, что высокая популярность Путина среди граждан обусловлена консолидацией общества и общей поддержкой линии главы государства. По его словам, уровень поддержки президента всегда оставался высоким, что подтверждается результатами опроса. Так, по данным ВЦИОМа, уровень поддержки главы РФ вырос на 0,3 процентных пункта и составил ровно 80%.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин был признан главным политиком 2023 года по результатам опроса, проведенного ВЦИОМом. За главу государства проголосовали 55% респондентов. В тройку лидеров также попали глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.