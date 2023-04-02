США и страны ЕС отреагировали молчанием на взрыв в кафе на Университетской набережной, заявила представитель МИД России Мария Захарова в официальном обращении от имени ведомства. Киев же, по ее словам, встретил новость об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского с «нескрываемым восторгом».

Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и т.д., учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорят сами за себя. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего, — заявила Захарова.