«Нереально тяжело»: Фетисов раскрыл важную мудрость о спортивных победах Депутат Фетисов: повторить успех в спорте тяжело, но жить в нем того стоит

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Повторить успех в спорте нереально тяжело, но жить в успехе того стоит, заявил депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые». По его словам, тогда человек будет правильно расставлять приоритеты и всегда стремиться к победам, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь Олимпийские игры, сооружают пьедестал, и ты стоишь, через тебя поднимается флаг, играет гимн. Я понял, что слева и справа стоят те лузеры, которые сейчас меня ненавидят больше всего на свете. Отыграл гимн, подняли флаг, и первый шаг ты делаешь куда? Ты снисходишь с пьедестала. Вот именно в эту секунду, если ты [не] поймешь, что, [чтобы] обратно забраться, нужно быть в 100 раз сильнее, психологически, физически, и готовиться еще лучше, ты никогда обратно не вернешься, — сказал Фетисов.

Он подчеркнул, что успеха добиться тяжело. Однако это стремление дает и свои преимущества, отметил парламентарий.

Повторить успех нереально тяжело, а жить в успехе [имеет] смысл. Ты успеешь правильно расставить приоритеты, ты будешь всегда стремиться к победам, ты будешь жить интересами семьи, команды, страны. А все остальное приходит, — заключил он.

Ранее Фетисов признался, что в 14 лет усвоил урок, который пронес с собой через всю жизнь. По его словам, уже тогда, будучи юным хоккеистом, он понял, что советским спортсменам нигде не были рады. Единственным способом завоевать уважение противника была победа, подчеркнул он.