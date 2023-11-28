«Нерационально»: в МИД России оценили решение Финляндии о закрытии границы Замглавы МИД РФ Грушко назвал нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал нерациональным решение финских властей о закрытии всех пунктов пропуска на границе с РФ, передает ТАСС. Последний работающий КПП — «Рая-Йоосеппи» — будет закрыт с ночи 30 октября.

Мы можем комментировать рациональные какие-то решения, тогда можно искать логику. А решение [Финляндии о закрытии КПП] — нерациональное, — цитирует агентство замминистра.

Как сообщалось ранее, КПП на российско-финской границе будут закрыты для беженцев до 13 декабря. На грузовой транспорт ограничение не распространяется. В сложившейся ситуации премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обвинил Россию.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия огородила себя от мирового большинства, закрыв КПП на российской границе. По ее словам, финские власти ударили по своим же гражданам, стремясь испортить отношения с Москвой.

Финляндия изначально закрыла на границе с РФ четыре КПП до 18 февраля 2024 года, объяснив решение наплывом нелегальных мигрантов. 22 ноября финские власти решили закрыть еще три из оставшихся пунктов пропуска до 23 декабря 2023 года. Продолжал работу только КПП «Рая-Йоосеппи» («Лотта»). К полному закрытию границы призывала замглавы правительства страны Риикка Пурра, заявляя, что наплыв беженцев является угрозой нацбезопасности.