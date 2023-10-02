«Неприлично говорить»: Милонов раскрыл правду о своем ранении на СВО Милонов рассказал о полученном в зоне СВО ранении ахиллова сухожилия

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Виталий Милонов

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что получил разрыв ахиллова сухожилия в зоне специальной военной операции на Украине. В интервью KP.RU депутат подчеркнул, что об этом ранении «неприлично говорить» на фоне того, «что люди едут без рук или ног».

На фоне того, что люди едут без рук или ног, — разрыв ахиллова сухожилия... Я просто не считаю нужным это рассказывать. Я с мая не могу нормально ходить. <...> Это больно. Но парни в госпиталях с серьезными настоящими ранениями меня не поймут. Просто неприлично об этом говорить, — уточнил Милонов.

По словам парламентария, он неправильно сгруппировался, когда рядом прилетел снаряд. Из-за этого депутат ударился грудной клеткой и надорвал сухожилие. Он отметил, что теперь не может бегать, а нахождение в зоне СВО для него может оказаться проблемой в случае обстрела. Чтобы была возможность быстро передвигаться, ему приходится очень туго завязывать берцы. При этом Милонов планирует вернуться на линию фронта в ближайшее время.

Я жду согласования, чтобы можно было снова там оказаться, — заключил парламентарий.

Милонов ранее получил звание лейтенанта армии. По его словам, соответствующий приказ министра обороны Сергея Шойгу был подписан еще в конце июня. Милонов уточнил, что в зоне СВО его позывной — Густав.