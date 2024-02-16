«Неприемлемо»: Лавров о пополнении СБ ООН новым представителем Запада Лавров назвал неприемлемым пополнение СБ ООН новым представителем Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Пополнение состава постоянных членов Совбеза ООН еще одним представителем Запада расценивается Россией как неприемлемое, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает ТАСС. Министр заверил, что попытки некоторых стран проникнуть в Совет Безопасности не увенчаются успехом.

Неприемлемо для нас пополнение Совета Безопасности каким бы то ни было новым представителем Запада. И когда Германия и Япония претендуют на то, чтобы вместе с Индией и Бразилией проникнуть в Совет Безопасности, у них это не получится, — заявил Лавров.

Дипломат отметил, что нынешний состав Совбеза ООН формировался в момент, когда последствия деколонизации еще не были осознаны, а освободившиеся страны только устраивали свою жизнь. Однако сейчас, подчеркнул Лавров, ситуация на мировой арене кардинально поменялась. По его словам, реформа должна устранить фактор несправедливости и обеспечить справедливую представленность стран мирового большинства.

Ранее Лавров заявил, что Евросоюз составил рекомендации для Украины по поставкам дальнобойного оружия, способного «достать до сердца России». По словам министра, они основаны на том, что нынешними методами победить Москву не получится.