«Неправильно и неуместно»: Володин о скандале вокруг философа Ильина в РГГУ Володин призвал не скандалить из-за центра философа Ильина в РГГУ

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Дискуссии вокруг открытия при Российском государственном гуманитарном университете учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина вылились в жаркий спор, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, дискуссии нельзя превращать «в политические скандалы и дрязги», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Это неправильно и неуместно. Не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую заблуждения выше интересов страны, — написал Володин.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием убрать имя философа Ильина, оправдывавшего фашизм и Гитлера, из названия учебного центра при РГГУ, появилась на платформе Change.org 12 апреля. Ее авторами значатся «студенты РГГУ».

В ответ на это глава учебно-научного центра философ Александр Дугин ранее заявил, что к появившейся недавно петиции против школы Ильина при РГГУ причастны спецслужбы Запада. По его словам, таким образом западные страны хотят дискредитировать его как того, кто принимал участие в подаче обращения о финансировании терроризма должностными лицами США.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что переименовывать центр РГГУ имени философа Ильина нет надобности. Однако он добавил, что не стал бы называть в его честь ни одно заведение.