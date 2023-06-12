«Непонятно, зачем это делается»: Путин об ударах ВСУ по жилым кварталам Путин: в ударах ВСУ по жилым кварталам нет смысла с военной точки зрения

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область. Козинка. Результаты обстрела со стороны ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ударах Вооруженных сил Украины по жилым кварталам нет смысла с военной точки зрения. В ходе беседы с лауреатами государственных премий, трансляция которой велась на сайте Кремля, он подчеркнул, что в подобных действиях отсутствует какая-либо логика.

Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой, — сказал Путин.

Таким образом он прокомментировал рассказ о том, что ВСУ обстреляли Республиканский травматологический центр в Донецке, в результате чего снаряд влетел прямо в операционную. Президент РФ призвал всех принимающих участие в гуманитарных акциях в новых российских регионах соблюдать осторожность, насколько это возможно.

Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по наблюдению и координации вопросов, касающихся военных нарушений со стороны Украины сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров. По информации СЦКК, пять снарядов было выпущено по Петровскому району, а еще пять — по Куйбышевскому и Киевскому районам.