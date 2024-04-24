«Необходимы более жесткие меры»: генпрокурор о преступности среди мигрантов Краснов: важно обеспечить неотвратимость наказания за преступления мигрантов

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В России необходимо усилить профилактику преступлений среди мигрантов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка. Также, отметил он, нужны более жесткие меры и в отношении должностных лиц, ответственных за выдачу разрешительных документов. Соответствующие поручение он уже дал прокурорам на коллегии надзорного ведомства.

Важно <...> усилить в среде мигрантов работу по профилактике противоправного поведения. <...> Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка, — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что граждан стран, для которых в России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с жителями других государств, на которые эти преимущества не распространяются. По его словам, миграционную политику нужно ужесточить с целью обеспечения безопасности россиян.

По данным РБК, в 2023 году российские суды первой инстанции вынесли приговоры по уголовным преступлениям 22,3 тысячи иностранцев. Таким образом, число приговоров иностранным гражданам увеличилось на 2,6% по сравнению с 2022 годом.